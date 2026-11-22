Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали и ранили 2310 российских военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Также армия РФ лишилась двух танков, 39 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем и шесть реактивных систем залпового огня.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 22.11.26 ориентировочно составили:

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал новые подробности операции по уничтожению Крымского моста. По его словам, подготовка продолжалась несколько недель.