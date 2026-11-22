Более 2300 окупантов и десятки единиц техники: потери армии РФ за сутки
Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали и ранили 2310 российских военнослужащих
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Также армия РФ лишилась двух танков, 39 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем и шесть реактивных систем залпового огня.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 22.11.26 ориентировочно составили:
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал новые подробности операции по уничтожению Крымского моста. По его словам, подготовка продолжалась несколько недель.
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