Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Hyundai Accent под управлением 66-летнего жителя Хмельницкого столкнулся с автопоездом Volvo, за рулем которого находился 28-летний львовянин. После первого столкновения легковушка по инерции врезалась в автопоезд MAN, которым управлял 41-летний житель Яворивского района.

В результате аварии травмировались водитель Hyundai и его 23-летний пассажир. Обоих доставили в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, днем 20 ноября на Закарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали пять человек, водителя задержали – он был пьян.