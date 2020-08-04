В Житомирской области полковника ВСУ приговорили к шести годам тюрьмы за хищения

Во время судебного разбирательства обвиняемый не признал свою вину

Во время судебного разбирательства обвиняемый не признал свою вину

Фото: СВУ

Бывшего командира одной из воинских частей, которая дислоцируется в Житомирской области, осудили за присвоение госимущества по обвинению военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает RegioNews. Досудебным расследованием и судебным рассмотрением установлено, что указанный полковник ВСУ, находясь на должности командира воинской части, злоупотребляя служебным положением, присвоил 16 лебедок на базе автомобилей ЗИЛ-131, входящих в состав танкоремонтной мастерской", – говорится в сообщении. Отмечается, что во время судебного разбирательства, с целью избежания уголовной ответственности, обвиняемый не признал свою вину. Однако, учитывая неопровержимые доказательства стороны обвинения военной прокуратуры Житомирского гарнизона, последнему не удалось избежать наказания за совершенное преступление", – добавили в прокуратуре. В понедельник, 3 августа, Житомирский районный суд Житомирской области вынес обвиняемому офицеру приговор - 6 лет лишения свободы. Напомним, НАБУ задержало директора департамента Харьковской ОГА на взятке в 1,32 млн.

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