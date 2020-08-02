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02 августа 2020, 13:58 4

В Днепропетровской области охотники стреляли по водоему, в котором купались дети

02 августа 2020, 13:58 4
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Сами охотники говорят, что их целью были дикие утки
Сами охотники говорят, что их целью были дикие утки
фото: Наталия Киселева
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В Днепропетровской области мужчины открыли огонь по диким уткам, которые плавали возле пляжа. На тот момент в воде были дети.

Видео опубликовала очевидица происшествия Наталия Киселева на своей странице в Facebook, пишет Regionews.

Эти особи на катере приплыли к пляжу, где купаются люди, дети и начали обстрел по воде плавающих уток. Вы законы физики знаете? Куда отрикошетит этот патрон. В детей рядом плавающих, в отдыхающих? Вокруг множество людей. Это жесть… Кто несет за это ответственность? Правила для кого? Вам кушать нечего? Идите в тир и обстреляйте там хоть друг друга. Напишите свой адрес, сделаем вам доставку еды", — написала она.

Также Наталия добавила, что отдыхающие обратились к правоохранителям, они приехали на место происшествия. Официальных комментариев полиции по поводу инцидента пока нет.

У каждого своё хобби и увлечения, но когда эти увлечения не опасны для жизни. На видео плохо видно, т.к. я бежала к...

Опубліковано Наталією Киселевою Субота, 1 серпня 2020 р.

Напомним, несколько дней тому под Харьковом десантники во время учений распугали отдыхающих на пляже.

Днепропетровская область Днепр дети отдых стрельба пляж охотники полиция
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