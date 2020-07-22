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22 июля 2020, 15:46 5

В Одессе возле мэрии митинговали велосипедисты

22 июля 2020, 15:46 5
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Основное их требование - строительство велодорожек в городе
Основное их требование - строительство велодорожек в городе
Фото: Общественное
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В Одессе люди собрались под зданием мэрии на митинг с требованием построить велодорожки. По словам участников акции, сейчас в городе практически отсутствует велоинфраструктура.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Основное требование активистов - строительство велодорожек в городе. В частности, они требовали завершить строительство велосипедного кольца, утвержденного еще в 2015 году.

Участники мероприятия стояли с велосипедами и плакатами с надписями: "Где наши велодорожки?" и "Больше условий для вело, больше пространства". Также митингующие скандировали "Хватит нас убивать".

В нашем городе категорически не хватает велоинфраструктуры. Ее, от слова совсем, нет. Передвигаться по дорогам очень опасно. У нас в городе, очень много людей, которые ездят на велосипеде и банально боятся ездить по дорогам," – заверил один из участников акции.

Еще одна участница акции Ольга Лозинская отметила, что у водителей на дорогах отсутствует культура вождения. Как заверила Ольга, она неоднократно попадала в ситуации, когда машины блокировали ее движение.

Велосипедисты требуют обязательного соблюдения Государственных строительных норм 2.3-5, где указано, что во время любой реконструкции улиц города должны учитывать права велосипедистов. В частности строить велодорожки и велопешеходные зоны.

Позже директор городского департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько в видеокомментарии рассказал о развитии велоинфраструктуры в Одессе. Он заверил, что это – одна из приоритетных задач, которую рассмотрят на совещании в пятницу.

Ранее сообщалось, что в регионах проходят акции против дистанционного обучения.

Одесса митинг дороги протесты авто
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