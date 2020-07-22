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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 липня 2020, 16:16 30

Біля "Палацу Україна" в центрі Києва вибухнув автомобіль

22 липня 2020, 16:16 30
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Під час події ніхто не постраждав
Під час події ніхто не постраждав
Фото: 24 канал
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22 липня у центрі столиці біля "Палацу Україна" вибухнув і згорів автомобіль.

Про це у Facebook повідомив журналіст "Радіо Свобода" Олександр Демченко, передає RegioNews.

Він також опублікував відео інциденту. На місце події приїхали правоохоронці, вони вивчають відеозаписи із камер спостереження та опитують свідків.

За словами голови нацполіції Києва Андрія Крищенка, загорівся автомобіль БМВ Х5 на вулиці Великій Васильківській у Голосіївському районі.

Наразі на місці працюють поліцейські. У нас поки немає інформації про причину пожежі. Вибухи, якщо там були, то, можливо, це вибухала резина, гумові колеса. Причину пожежі нам встановлять працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій”, - сказав він.

Як повідомляє Telegram-канал "Україна Online", власник автомобіля - підприємець Світлін Євтімов, він займається торгівлею одягу.

Він заявив, що зайшов в магазин, і згодом побачив, як невідомий підбіг до машини, підпалив і її та втік. Чоловік каже, що раніше йому приходили погрози.

Згодом вогонь перекинувся на авто, яке стояло попереду.

Нагадаємо, 21 липня у Києві біля метро "Мінська" прогримів вибух.

Після цього, хвиля "мінувань" прокотилася по всій Україні. Повідомляють про "мінування" у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі.

Київ пожежа вибух поліція ДСНС авто
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