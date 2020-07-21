09:29  21 июля
В Украине уже более 60 тысяч случаев COVID-19
09:11  21 июля
За пределами Украины в заключении находятся 7 тысяч украинцев - Денисова
08:19  21 июля
Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
21 июля 2020, 14:34 6

В Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв

21 июля 2020, 14:34 6
Читайте також українською мовою
Взрывотехники смогли обезвредить два самодельных взрывных устройства
Взрывотехники смогли обезвредить два самодельных взрывных устройства
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Полицейские получили информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе столицы. На указанный адрес срочно направили следственно-оперативную группу Оболонского управления полиции, наряды патрульной полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. Ради безопасности ее было обезврежено на месте. Остатки изъято на экспертизу", - говорится в сообщении.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26, стало известно из сообщения анонима, который позвонил на гарячую линию 102.

Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - написал глава столицы.

Несмотря на сообщения о разминировании, стало известно о том, что возле метро "Минская" все равно произошел взрыв.

Вблизи со станцией метро "Минская" таки произошел взрыв. Пока неизвестно, что именно взорвалось", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на проспекте Победы возле входа на станцию метро "Шулявская" произошел взрыв.

метро Киев взрыв рынок Нацполиция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский
Все публикации »
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Все блоги »