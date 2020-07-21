В Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв

Взрывотехники смогли обезвредить два самодельных взрывных устройства

Взрывотехники смогли обезвредить два самодельных взрывных устройства

Фото: Facebook

Полицейские получили информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе столицы. На указанный адрес срочно направили следственно-оперативную группу Оболонского управления полиции, наряды патрульной полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. Ради безопасности ее было обезврежено на месте. Остатки изъято на экспертизу", - говорится в сообщении.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26, стало известно из сообщения анонима, который позвонил на гарячую линию 102.

Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - написал глава столицы.

Несмотря на сообщения о разминировании, стало известно о том, что возле метро "Минская" все равно произошел взрыв.

Вблизи со станцией метро "Минская" таки произошел взрыв. Пока неизвестно, что именно взорвалось", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на проспекте Победы возле входа на станцию метро "Шулявская" произошел взрыв.