Виталий Кличко принял участие в митинге под Верховной Радой

Мэр Киева призвал нардепов не голосовать за закрепление императивного представительского мандата для депутатов местных советов

Мэр Киева призвал нардепов не голосовать за закрепление императивного представительского мандата для депутатов местных советов

Фото: Цензор.Нет

Под зданием Верховной Рады в среду, 15 июля, собрался митинг представителей местного самоуправления в связи с изменениями в избирательное законодательство относительно местных выборов.

Мэр Киева поделился трансляцией с митинга на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Представители местного самоуправления со всей Украины, мэры различных городов и депутаты местных советов сегодня собрались на мирную акцию под Верховной Радой. Чтобы совместными усилиями не допустить внесения антидемократических изменений в избирательное законодательство относительно местных выборов. Я тоже сегодня возле парламента", - сообщил он.

Кличко добавил, что он вместе с другими мэрами городов требует, чтобы государственная власть учитывала проблемы местного самоуправления.

Мы собрались, чтобы совместными усилиями додавить до всех депутатов, которые должны услышать нас, не допустить внесения антидемократических изменений относительно избирательного законодательства. Мы выступаем против тотальной партизации местных советов и внедрения императивного мандата. Представитель общества не имеет партийных цветов, он должен быть представителем", - призвал он.

Друзья! Представители местного самоуправления со всей Украины, мэры различных городов и депутаты местных советов сегодня собрались на мирную акцию под Верховной Радой. Чтобы совместными усилиями не допустить внесения антидемократических изменений в избирательное законодательство относительно местных выборов. Я тоже сегодня возле парламента. Опубликовано Виталием Кличко Среда, 15 июля 2020 г.

Советник Кличко Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook добавил, что главное требование митингующих - не поддерживать во втором чтении законопроект №3485 по изменению избирательного законодательства с поправками.

Первая правка этого закона устанавливает, что право выдвигать кандидатов в местные советы будут иметь только политические партии или их ячейки. Вторая закрепляет императивный представительский мандат - партия сможет отозвать депутата местного совета, если его деятельность, по мнению партии, не соответствует ее программе.

В сумме две эти изменения лишат большинство граждан права избираться и быть избранными депутатами местных советов путем самовыдвижения, а депутатов лишит права самостоятельно принимать решения вопреки позиции партии или фракции. Пострадают и граждане, ведь они не смогут повлиять на депутата, если политика партии противоречит воле избирателей", - отметил он.

Третья правка, которую предлагают принять, уменьшает порог до 75 тыс. избирателей для применения системы выборов абсолютного большинства городского головы (победа в один тур — 51% голосов или выборы в два тура).

НАСТУПЛЕНИЕ НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Сегодня под стенами Верховной Рады проходит мирная акция представителей местного... Опубликовано Дмитрием Білоцерковцем Среда, 15 июля 2020 г.

Напомним, сегодня Рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября.