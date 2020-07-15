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15 июля 2020, 14:36 3

Нардепам не разрешили принимать на работу помощников без образования

15 июля 2020, 14:36 3
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Народные избранники не приняли соответствующий проект закона №3644
Народные избранники не приняли соответствующий проект закона №3644
Фото: pixabay
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Верховная рада не разрешила брать народным депутатам помощников-консультантов без образования. Соответствующий законопроект №3644 не одобрили парламентарии.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Сейчас закон определяет, что помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком.

В непринятом законопроекте требование к образованию помощника нардепа исключили.

Напомним, нардепы определили перечень уважительных причин отсутствия на сессии.

Также Рада сняла с рассмотрения постановление о сокращении количества районов.

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