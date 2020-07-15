Нардепы определили перечень уважительных причин отсутствия на сессии

Народные избранники одобрили соответствующий проект закона №3642 за основу

Народные избранники одобрили соответствующий проект закона №3642 за основу

Фото из открытых источников

Верховная рада намерена определить уважительные причины отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов ВР. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3642 за основу.

Об этом пишет RegioNews cо ссылкой на РБК-Украина.

Этот закон уточняет перечень уважительных причин отсутствия парламентария:

выполнения им в это время поручений парламента, главы ВР в соответствии с законом, комитета (по решению комитета, в состав которого входит нардеп);

командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций;

временная нетрудоспособность и получение услуг в сфере здравоохранения (согласно медицинскому заключению);

отпуск в связи с беременностью и родами, в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, в связи с бракосочетанием, в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск;

документально подтвержденные транспортные препятствия.

Уважительными причинами отсутствия являются и другие, связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей, определенных Гражданским процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, Кодексом административного судопроизводства, Уголовным процессуальным кодексом, законом "О Конституционном суде", о которых депутат заблаговременно, но не позднее дня проведения следующего пленарного заседания, должен сообщить спикеру Рады.

При этом нардеп должен уведомить главу парламента соответствующим заявлением, добавив копию документа в подтверждение невозможности присутствовать на пленарном заседании.

Напомним, сегодня Рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября.

Также Рада сняла с рассмотрения постановление о сокращении количества районов.