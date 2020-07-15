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15 июля 2020, 14:34 7

В Харькове мэрия подала в суд на депутата горсовета за выступление на сессии

15 июля 2020, 14:34 7
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Истцы требуют опровержения недостоверной, по их мнению, информации о застройке участка на проспекте Победы
Истцы требуют опровержения недостоверной, по их мнению, информации о застройке участка на проспекте Победы
Фото: Newsroom
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Харьковский горсовет подал в суд на своего депутата Игоря Черняка. Поводом для иска с требованием опровергнуть недостоверную информацию стало выступление Черняка на очередной сессии, когда он заявил, что городские власти собираются незаконно отдать частной компании под застройку гектар земли на проспекте Победы, 69а.

Об этом сообщает Newsroom, передает RegioNews.

Слова депутата о махинациях не понравились представителям Департамента территориального контроля. Теперь городской совет требует признать озвученную Черняком информацию неправдивой, клеветческой и дискредитирующей исполнительный орган мэрии.

Согласно документам горсовета, на этом участке расположены некие нежилые помещения.

"Помните ту историю, когда на место привезли пару киосков, оставили их там, потом убрали, а потом получили землю под застройку. Дерибанить землю - можно. Лепить левые документы - можно. Забивать на интересы харьковчан - можно. Говорить об этом на сессии - нельзя! Красота. И на все это тратятся бюджетные, то есть наши с Вами деньги!", - написал Игорь Черняк на своей странице в Facebook.

Как отметил Черняк, это первый случай в Харькове, когда департамент горсовета подает в суд на действующего депутата горсовета за выступление на сессии.

Ранее сообщалось, что активисты требуют от главы Харьковской ОГА объяснить сомнительные кадровые решения.

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