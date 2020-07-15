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15 июля 2020, 10:17 9

Карантин в Украине продлят еще на месяц - Степанов

15 июля 2020, 10:17 9
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Правила адаптивного карантина будут изменены
Правила адаптивного карантина будут изменены
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения занимается подготовкой проекта постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. Также будут внесены коррективы в правила адаптивного карантина.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", – пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на следующей неделе планирует рассмотреть необходимость продления адаптивного карантина в регионах.

Напомним, за все время пандемии в Украине заболело 55 607 человек, из них выздоровели 28 131, летальных случаев - 1427.

Минздрав разрабатывает правила, по которым школы начнут работу с 1 сентября.

коронавирус Украина карантин Минздрав Максим Степанов
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