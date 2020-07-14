Нардеп Тищенко отказался объяснять, почему "Велюр" нарушает карантин
Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отказался объяснять, почему его ресторан "Велюр" работал ночью, вопреки карантинным ограничениям
Соответствующий видеоролик разместило издание DeloUA на своем Youtube-канале, информирует RegioNews.
В ответ на вопрос о ресторане "Велюр" Тищенко заявил, что не может об этом говорить.
Все. Еще вопросы есть?" — спросил Тищенко после отказа отвечать на вопрос о ресторане.
Напомним, Николая Тищенко выбрали председателем киевского городского отделения партии "Слуга народа". Его называют самым вероятным кандидатом в мэры Киева от пропрезидентской партии.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, которое принадлежит народному депутату от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.
Сегодня стало известно, что несмотря на скандал, "Велюр" продолжает работать в ночное время, тем самым нарушая карантин.