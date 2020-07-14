Нардеп Тищенко отказался объяснять, почему "Велюр" нарушает карантин

Николай Тищенко заявил, что "не может об этом говорить"

Николай Тищенко заявил, что "не может об этом говорить"

Фото: Telegram

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отказался объяснять, почему его ресторан "Велюр" работал ночью, вопреки карантинным ограничениям

Соответствующий видеоролик разместило издание DeloUA на своем Youtube-канале, информирует RegioNews.

В ответ на вопрос о ресторане "Велюр" Тищенко заявил, что не может об этом говорить.

Все. Еще вопросы есть?" — спросил Тищенко после отказа отвечать на вопрос о ресторане.

Напомним, Николая Тищенко выбрали председателем киевского городского отделения партии "Слуга народа". Его называют самым вероятным кандидатом в мэры Киева от пропрезидентской партии.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, которое принадлежит народному депутату от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.

Сегодня стало известно, что несмотря на скандал, "Велюр" продолжает работать в ночное время, тем самым нарушая карантин.