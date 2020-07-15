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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 липня 2020, 12:34 8

Під Кабміном ресторатори влаштували акцію протесту через нардепа Тищенка

15 липня 2020, 12:34 8
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Протестувальники вимагають встановити для всіх однакові правила
Протестувальники вимагають встановити для всіх однакові правила
Фото: Pavlovsky News
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У Києві представники ресторанного бізнесу прийшли до будівлі Кабінету міністрів із вимогою дозволити їм працювати вночі.

Про це повідомляє "Pavlovsky News", передає RegioNews.

Їх обурює той факт, що ресторан народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр" продовжує ігнорувати карантин і працювати у нічний час.

Організатори акції намагаються акцентувати увагу на тому, що вони - не нічні клуби та дотримуються карантинних заходів вночі так само, як і вдень.

Ми можемо працювати вночі, дотримуючись всіх норм, що діють днем. Ми використовуємо маски, антисептики, рукавички. Ми прибираємо і дезінфікуємо, ми скоротили кількість посадочних місць, щоб забезпечити дистанцію між столами. Але заборона нічної роботи не має нічого спільного з боротьбою з коронавірусом,", - стверджують протестувальники.

Вони виставили порожні стільці в знак протесту через заборону роботи закладів після 23:00 і подали до Кабміну офіційне звернення.

Ресторатори запевняють, що в такому режимі не зможуть довго працювати і будуть змушені звільнити більшу частину персоналу, іншим же закладам взагалі доведеться закритися.

Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що ресторан нардепа Тищенка "Велюр" досі порушує карантин і працює вночі.

Сам Тищенко відмовився пояснювати, чому "Велюр" порушує карантин.

Кабмін карантин протест Микола Тищенко ресторан Велюр
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