В Киеве неизвестный со стрельбой ограбил отделение "Укрпочты"

Преступник открыл огонь из короткоствольного оружия

Преступник открыл огонь из короткоствольного оружия

Фото: Facebook

В Деснянском районе Киева неизвестный совершил разбойное ограбление отделения "Укрпочты". Преступник открыл огонь из короткоствольного оружия, к счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает издание "Обозреватель", передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел в отделении "Укрпочты" № 02138 на ул. Константина Данькевича.

Неизвестный мужчина в маске зашел в помещение и выстрелил в потолок, потом он сказал сотрудникам, чтобы они отдали ему все деньги, которые есть в кассе.

Добычей преступника стали менее пяти тысяч гривен, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Полиция принимает меры по розыску грабителя.

Напомним, на Полтавщине из автомобиля "Укрпочты" похитили более 2 миллионов гривен. Позже полиция опубликовала приметы машины нападавших.