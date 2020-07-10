09:46  10 июля
В Украине новый рекорд по коронавирусу: за сутки выздоровели более 1000 человек
08:44  10 июля
Население Крыма на 100% обеспечено водой - СНБО
14:34  10 июля
Ляшко и Тимошенко вместе поехали в агитационный тур по Черниговщине
UA | RU
UA | RU
10 июля 2020, 15:13 5

На Прикарпатье провели массовые обыски по делу о незаконной вырубке леса

10 июля 2020, 15:13 5
Читайте також українською мовою
Правоохранители провели 14 обысков в лесных хозяйствах
Правоохранители провели 14 обысков в лесных хозяйствах
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Полицейские Ивано-Франковской области провели массовые обыски на территории нескольких лесных хозяйств в деле о незаконной вырубке леса. Они установили ряд лиц, которые могут быть причастны к злоупотреблению властью или служебным положением.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Должностные лица лесных хозяйств в сговоре с субъектами хозяйственной деятельности осуществляли незаконную вырубку леса", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили ряд лиц, возможно причастных к совершению указанного уголовного правонарушения (за ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" УКУ).

Во время обысков в одном из горных районов Прикарпатья полицейские обнаружили и изъяли значительное количество древесины разных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета.

Кроме того, полицейские провели обыски на пилорамах относительно законности их работы.

Во время рейда правоохранители обнаружили также значительное количество древесины разных пород без документов.

Досудебное расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области временно запретили посещать леса.

лес деньги закон полиция деревья
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Львовская область: более 80% автостанций региона контролируют 4 бизнес клана
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »