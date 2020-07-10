На Прикарпатье провели массовые обыски по делу о незаконной вырубке леса

Правоохранители провели 14 обысков в лесных хозяйствах

Правоохранители провели 14 обысков в лесных хозяйствах

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Полицейские Ивано-Франковской области провели массовые обыски на территории нескольких лесных хозяйств в деле о незаконной вырубке леса. Они установили ряд лиц, которые могут быть причастны к злоупотреблению властью или служебным положением.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Должностные лица лесных хозяйств в сговоре с субъектами хозяйственной деятельности осуществляли незаконную вырубку леса", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили ряд лиц, возможно причастных к совершению указанного уголовного правонарушения (за ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" УКУ).

Во время обысков в одном из горных районов Прикарпатья полицейские обнаружили и изъяли значительное количество древесины разных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета.

Кроме того, полицейские провели обыски на пилорамах относительно законности их работы.

Во время рейда правоохранители обнаружили также значительное количество древесины разных пород без документов.

Досудебное расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области временно запретили посещать леса.