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09 июня 2020, 16:47 16

В Киеве на взятке задержали проректора университета

09 июня 2020, 16:47 16
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Проректор требовал 220 тысяч долларов за поступление иностранцев в частный ВУЗ
Проректор требовал 220 тысяч долларов за поступление иностранцев в частный ВУЗ
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За вступление иностранцев в университет и решение вопроса относительно получения виз, которые дают им разрешение для въезда на территорию Украины, педагог требовал 224 тысячи гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции города Киева пишет Regionews.

Сегодня, 9 июня, проректора одного из киевских ВУЗов задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Проводятся следственные действия, решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 4 июня сотрудники Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Службы безопасности Украины провели обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко по подозрению в коррупции.

взятка Киев иностранцы полиция коррупция университет
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