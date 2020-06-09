В Киеве на взятке задержали проректора университета

Проректор требовал 220 тысяч долларов за поступление иностранцев в частный ВУЗ

Проректор требовал 220 тысяч долларов за поступление иностранцев в частный ВУЗ

За вступление иностранцев в университет и решение вопроса относительно получения виз, которые дают им разрешение для въезда на территорию Украины, педагог требовал 224 тысячи гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции города Киева пишет Regionews. Сегодня, 9 июня, проректора одного из киевских ВУЗов задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Проводятся следственные действия, решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Напомним, 4 июня сотрудники Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Службы безопасности Украины провели обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко по подозрению в коррупции.

.