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09 июня 2020, 14:12 8

В Киеве пьяный парень угнал автомобиль посла и устроил ДТП

09 июня 2020, 14:12 8
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По внешним признакам молодой человек был в состоянии опьянения
По внешним признакам молодой человек был в состоянии опьянения
Фото: Facebook
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В Киеве правоохранители задержали пьяного парня 21 года, который похитил машину посла другого государства и совершил ДТП на Андреевском спуске.

Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, передает RegioNews.

В столичную полицию поступило сообщение о том, что кто-то похитил иномарку из резиденции на улице Гончарной, что в Подольском районе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой.

На месте правоохранители установили, что мужчина перепрыгнул через забор, похитил из резиденции посла ключи и запустил двигатель внедорожника. Далее злоумышленник автомобилем на ходу снес ворота и уехал. Он успел доехать до Андреевского спуска, где врезался в боллард и сбежал, оставив машину.

Служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали неподалеку от автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения", - сообщил Крищенко.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По этому факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования аварии, в которой погибло четверо людей на Житомирщине, выяснилось, что за рулем автомобиля-нарушителя находился инспектор следственного отделения полиции Лугинского района Житомирской области.

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