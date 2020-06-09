У Києві на хабарі затримали проректора університету

Проректор вимагав 220 тисяч доларів за вступ іноземців до приватного ВНЗ

Проректор вимагав 220 тисяч доларів за вступ іноземців до приватного ВНЗ

За вступ іноземців до університету та вирішення питання щодо одержання віз, що дають їм дозвіл для в’їзду на територію України, освітянин вимагав 224 тисячі гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції міста Києва, пише Regionews. Сьогодні, 9 червня, проректора одного з київських ВНЗ затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться слідчі дії, вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Нагадаємо, 4 червня співробітники Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Служби безпеки України провели обшуки у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка за підозрою в корупції.

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