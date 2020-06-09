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09 червня 2020, 16:47 16

У Києві на хабарі затримали проректора університету

09 червня 2020, 16:47 16
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Проректор вимагав 220 тисяч доларів за вступ іноземців до приватного ВНЗ
Проректор вимагав 220 тисяч доларів за вступ іноземців до приватного ВНЗ
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За вступ іноземців до університету та вирішення питання щодо одержання віз, що дають їм дозвіл для в’їзду на територію України, освітянин вимагав 224 тисячі гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції міста Києва, пише Regionews.

Сьогодні, 9 червня, проректора одного з київських ВНЗ затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Проводяться слідчі дії, вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 4 червня співробітники Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Служби безпеки України провели обшуки у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка за підозрою в корупції.

хабар Київ іноземці поліція корупція университет
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