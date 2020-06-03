В "Слуге народа" назначили руководителей областных ячеек
Партия "Слуга народа" сообщила о назначении руководителей партийных ячеек в девяти областях.
Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.
Так, назначения прошли в областных ячейках Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
Отмечается, что все кандидатуры предварительно "были протокольно согласованы Высшим советом партии и избраны членами областных партийных организаций с последующим протокольным утверждением".
Новыми главами областных ячеек стали:
- Винницкая область - Ирина Борзова, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;
- Волынская область - Валерий Стернийчук, народный депутат, член Комитета по вопросам антикоррупционной политики;
- Житомирская область - Андрей Клочко, народный депутат, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
- Ивано-Франковская область - Елена Винтоняк, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и странами-членами Евросоюза;
- Ровенская область - Юрий Липский, предприниматель и общественный активист. Во время президентской избирательной кампании работал в штабе команды Владимира Зеленского;
- Харьковская область - Павел Сушко, народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуг народа", председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы;
- Хмельницкая область - Сергей Мандзий, народный депутат, член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
- Черновицкая область - Виталий Другановський, предприниматель. Присоединился к команде Зеленского еще в конце 2018 года. Во время президентской кампании возглавлял его предвыборный штаб;
- Черниговская область - Павел Халимон, народный депутат, замглавы фракции, заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений.
Глава партии Александр Корниенко подчеркнул, что назначенные руководители возглавили не временные предвыборные штабы, а областные организаии партии, которые продолжат действовать и после местных выборов.
Напомним, ранее сообщалось, что еще один "Слуга народа" объявил о намерении баллотироваться в мэры Киева.
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