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03 июня 2020, 13:47 7

В "Слуге народа" назначили руководителей областных ячеек

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03 июня 2020, 13:47 7
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Назначения затронули девять областей
Фото: Facebook/Слуга народа
Назначения затронули девять областей

Партия "Слуга народа" сообщила о назначении руководителей партийных ячеек в девяти областях.

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.

Так, назначения прошли в областных ячейках Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Отмечается, что все кандидатуры предварительно "были протокольно согласованы Высшим советом партии и избраны членами областных партийных организаций с последующим протокольным утверждением".

Новыми главами областных ячеек стали:

  • Винницкая область - Ирина Борзова, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;
  • Волынская область - Валерий Стернийчук, народный депутат, член Комитета по вопросам антикоррупционной политики;
  • Житомирская область - Андрей Клочко, народный депутат, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Ивано-Франковская область - Елена Винтоняк, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и странами-членами Евросоюза;
  • Ровенская область - Юрий Липский, предприниматель и общественный активист. Во время президентской избирательной кампании работал в штабе команды Владимира Зеленского;
  • Харьковская область - Павел Сушко, народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуг народа", председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы;
  • Хмельницкая область - Сергей Мандзий, народный депутат, член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
  • Черновицкая область - Виталий Другановський, предприниматель. Присоединился к команде Зеленского еще в конце 2018 года. Во время президентской кампании возглавлял его предвыборный штаб;
  • Черниговская область - Павел Халимон, народный депутат, замглавы фракции, заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений.

Глава партии Александр Корниенко подчеркнул, что назначенные руководители возглавили не временные предвыборные штабы, а областные организаии партии, которые продолжат действовать и после местных выборов.

Напомним, ранее сообщалось, что еще один "Слуга народа" объявил о намерении баллотироваться в мэры Киева.


выборы назначение Слуга народа партия область
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