В "Слуге народа" назначили руководителей областных ячеек

Назначения затронули девять областей

Фото: Facebook/Слуга народа

Назначения затронули девять областей

Партия "Слуга народа" сообщила о назначении руководителей партийных ячеек в девяти областях.

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.

Так, назначения прошли в областных ячейках Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Отмечается, что все кандидатуры предварительно "были протокольно согласованы Высшим советом партии и избраны членами областных партийных организаций с последующим протокольным утверждением".

Новыми главами областных ячеек стали:

Винницкая область - Ирина Борзова, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;

- Ирина Борзова, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики; Волынская область - Валерий Стернийчук, народный депутат, член Комитета по вопросам антикоррупционной политики;

- Валерий Стернийчук, народный депутат, член Комитета по вопросам антикоррупционной политики; Житомирская область - Андрей Клочко, народный депутат, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

- Андрей Клочко, народный депутат, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства; Ивано-Франковская область - Елена Винтоняк, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и странами-членами Евросоюза;

- Елена Винтоняк, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и странами-членами Евросоюза; Ровенская область - Юрий Липский, предприниматель и общественный активист. Во время президентской избирательной кампании работал в штабе команды Владимира Зеленского;

- Юрий Липский, предприниматель и общественный активист. Во время президентской избирательной кампании работал в штабе команды Владимира Зеленского; Харьковская область - Павел Сушко, народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуг народа", председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы;

- Павел Сушко, народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуг народа", председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы; Хмельницкая область - Сергей Мандзий, народный депутат, член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

- Сергей Мандзий, народный депутат, член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений; Черновицкая область - Виталий Другановський, предприниматель. Присоединился к команде Зеленского еще в конце 2018 года. Во время президентской кампании возглавлял его предвыборный штаб;

- Виталий Другановський, предприниматель. Присоединился к команде Зеленского еще в конце 2018 года. Во время президентской кампании возглавлял его предвыборный штаб; Черниговская область - Павел Халимон, народный депутат, замглавы фракции, заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений.

Глава партии Александр Корниенко подчеркнул, что назначенные руководители возглавили не временные предвыборные штабы, а областные организаии партии, которые продолжат действовать и после местных выборов.

Напомним, ранее сообщалось, что еще один "Слуга народа" объявил о намерении баллотироваться в мэры Киева.