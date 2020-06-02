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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
02 июня 2020, 10:46 8

В Украине на подпольных заводах производили сигареты для Евросоюза

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02 июня 2020, 10:46 8
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Нелегальное производство и сбыт организовали сразу в четырех областях
Нелегальное производство и сбыт организовали сразу в четырех областях

Служба безопасности Украины прекратила деятельность группировки, которая нелегально производило и переправляло контрабандой крупные партии сигарет в Евросоюз.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Участники группы выращивали табак в Херсонской области на заброшенной ферме. Продукцию дельцы переправляли в Одесскую и Днепропетровскую области, где на двух линиях подпольно производили сигареты под видом известных мировых брендов. Одна из них функционировала на легальном табачном производстве, другая действовала незаконно.

По предварительной информации, ежедневно злоумышленники изготавливали до 15 тысяч пачек сигарет. Готовый товар перевозили на Закарпатье, где его складировали для дальнейшей транспортировки в Европу.

Во время одновременных следственных действий в четырех областях правоохранители обнаружили более 1,5 миллиона пачек сигарет и почти 15 тонн готового к фасовке табака.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.


Днепропетровская область Днепр Одесса Херсон Закарпатье сигареты контрабанда производство СБУ криминальное дело
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