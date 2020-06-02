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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
02 июня 2020, 12:17

Во Львовской области обнаружили десять беспилотников неизвестного происхождения

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02 июня 2020, 12:17
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Предполагают, что их использовали для контрабанды табака
Предполагают, что их использовали для контрабанды табака

На Львовщине обнаружили 10 беспилотных летательных аппаратов, которые, вероятно, использовалась для незаконного перемещения через границу контрафактных табачных изделий.

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы, пишет RegioNews.

Беспилотные летательные аппараты самолетного и мультикоптерного типов нашли во время проведения обысков в рамках уголовного производства о незаконных сделках с акцизными марками (ч.1 т. 199 УК Украины).

Следственные действия продолжаются.

С начала года на границе задержали еще 12 таких дронов, отметили в Госпогранслужбе.

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