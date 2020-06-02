09:34  02 июня
Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается второй день подряд
09:11  02 июня
Стрельба в Броварах: еще троим участникам избрали меру пресечения
08:24  02 июня
Сутки в ООС: боевики трижды обстреляли украинских военных, есть раненый
UA | RU
UA | RU
02 июня 2020, 11:46 8

В Одессе на рынке произошел конфликт со стрельбой, есть потерпевшие

Читайте також
українською мовою
02 июня 2020, 11:46 8
Читайте також українською мовою
Два человека получили огнестрельные ранения
Фото: dumskaya.net
Два человека получили огнестрельные ранения

В Одессе группа неизвестных вооруженных мужчин прибыла на территорию рынка Седьмой километр, где между работниками рынка и злоумышленниками произошел конфликт со стрельбой.

Об этом сообщает местные СМИ, передает RegioNews.

Вооруженные мужчины разбили арматурами и битами окна торговых павильонов.

Они обстреляли автомобиль и устроили разборки с несколькими людьми, к которым, судя по всему, приехали целенаправленно. Также они били витрины одного из магазинов арматурами и битами", - говорится в сообщении.

Телесные повреждения получили двое мужчин, которых доставили в больницу.

Как сообщают в полиции, в магазин тканей зашли неизвестные в масках и сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников торговой точки. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.

Причину конфликта и его участников установливают правоохранители.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.


Одесса стрельба полиция конфликт перестрелка рынок
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 июня 2020, 22:02
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Последние Популярные
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Все блоги »
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Симчишин Александр
Городской голова Хмельницкого
Сухомлин Сергей
Городской голова Житомира
Володин Василий
Кандидат на должность главы Киевской областной государственной администрации
Все досье »