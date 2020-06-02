В Одессе на рынке произошел конфликт со стрельбой, есть потерпевшие
В Одессе группа неизвестных вооруженных мужчин прибыла на территорию рынка Седьмой километр, где между работниками рынка и злоумышленниками произошел конфликт со стрельбой.
Об этом сообщает местные СМИ, передает RegioNews.
Вооруженные мужчины разбили арматурами и битами окна торговых павильонов.
Они обстреляли автомобиль и устроили разборки с несколькими людьми, к которым, судя по всему, приехали целенаправленно. Также они били витрины одного из магазинов арматурами и битами", - говорится в сообщении.
Телесные повреждения получили двое мужчин, которых доставили в больницу.
Как сообщают в полиции, в магазин тканей зашли неизвестные в масках и сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников торговой точки. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.
Причину конфликта и его участников установливают правоохранители.
Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.
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