На Закарпатье мужчина транслировал свое самоубийство в соцсети
Житель Мукачева совершил самоубийство, которое транслировал в прямом эфире в одной из соцсетей.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Закарпатской области
Во время прямого эфира в Facebook, мужчина обвинил правоохранителей, которые якобы его до этого довели, надел на шею петлю и совершил самоубийство, через несколько секунд трансляция остановилась.
Я проклинаю ... в особенности му***ов Мукачевского отдела, которые ... мне жизни не дают", - говорит мужчина на видео перед самоубийством.
Самоубийство и смерть мужчины 1992-го г.р. подтвердили в полиции. Правоохранители открыли производство по этому факту, детали будут устанавливаться в рамках уголовного производства, которое будут осуществлять следователи ГБP в г. Львове.
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