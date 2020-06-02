У Києві накрили нарколабораторію з товаром на понад два мільйони
Поліцейські Києва викрили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кілограмів наркотиків
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.
Оперативники виявили 630 кілограмів прекурсорів для виготовлення метадону, а також кілограм готового наркотику. За цінами "чорного" ринку загальна вартість вилученого становить близько 2,4 млн грн.
Крім того, поліцейські вилучили пістолет, гранату та набої.
Нагадаємо: наприкінці квітня поліцейські затримали членів організованої злочинної групи, які налагодили виготовлення та збут в особливо великих розмірах наркотичного засобу метадон та психотропних речовин. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили дві потужні нарколабораторії з виготовлення метадону.
Минулого тижня виявили третю нарколабораторію та два склади, які організували та використовували затримані наркоділки.
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