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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
02 червня 2020, 12:31 8

У Києві накрили нарколабораторію з товаром на понад два мільйони

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02 червня 2020, 12:31 8
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У лабораторії знайшли 630 кг сировини для виготовлення метадону
У лабораторії знайшли 630 кг сировини для виготовлення метадону

Поліцейські Києва викрили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кілограмів наркотиків

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

Оперативники виявили 630 кілограмів прекурсорів для виготовлення метадону, а також кілограм готового наркотику. За цінами "чорного" ринку загальна вартість вилученого становить близько 2,4 млн грн.

Крім того, поліцейські вилучили пістолет, гранату та набої.

Нагадаємо: наприкінці квітня поліцейські затримали членів організованої злочинної групи, які налагодили виготовлення та збут в особливо великих розмірах наркотичного засобу метадон та психотропних речовин. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили дві потужні нарколабораторії з виготовлення метадону.

Минулого тижня виявили третю нарколабораторію та два склади, які організували та використовували затримані наркоділки.

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кримінал Київ наркотики поліція кримінальна справа Лабораторія
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