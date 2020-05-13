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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 мая 2020, 12:38 18

В Житомире со следующего месяца хотят открыть детские садики

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13 мая 2020, 12:38 18
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Однако не все желающие смогут туда попасть
Фото: flickr
Однако не все желающие смогут туда попасть

Городские власти Житомира планируют предоставить правительству свои предложения относительно разрешения на работу дошкольных учебных заведений, а также планирует разрешить их работу уже с июня.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает RegioNews.

Отдать ребенка в садик смогут работающие родители, имеющие пропуск на транспорт. В муниципалитете говорят, что готовы разработать механизм, который позволит родителям подтвердить эту необходимость.

Если они получили пропуск и предприятие работает, то так же этот пропуск может быть подтверждением, чтобы ребенок пошел в садик. Есть ситуации, когда нужно выйти на работу и не на кого оставить детей", - говорит мэр Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, детские сады все же открывать надо, но постепенно.

Я думаю, что это будет онлайн-форма, на которую родители смогут зайти, зарегистрироваться и показать предприятие, на котором они работают. Затем распечатывают справку, которая позволит отправить детей в садики", - добавил он.

В мэрии города отмечают, что персонал учреждений обязательно должно пройти ПЦР-тест на коронавирус.

В Житомире опыт работы садов во время карантина есть. Там открыта группа для детей, чьи родители работают в больницах и полиции. Чиновники уверяют, что за все время карантина ни один ребенок не инфицировался, поэтому таких групп хотят открыть больше.

Напомним, несмотря на заявленную готовность к снятию ограничений, правительство не планирует завершать карантин 22 мая. Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль заявил, что карантин планируют продолжить.


карантин детский сад Житомир Сергей Сухомлин
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