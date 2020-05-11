Во Львовской области зафиксирован 21 летальный случай от COVID-19
Во Львовской области 798 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Умер 21 человек.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Львов VS коронавирус в Facebook.
Во Львовской области – 21-я смерть от коронавируса.
Вчера, 10 мая, в реанимации госпиталя ветеранов и репрессированных имени Юрия Липы умер мужчина 1935 года рождения. Это житель с. Давидов Пустомытовского района.
Положительный результат, который подтвердил у него коронавирусную инфекцию, получили на прошлой неделе.
Пациент находился на лечении дома, после ухудшения состояния его госпитализировали с пневмонией в реанимационное отделение госпиталя ветеранов.
Сопутствующие заболевания - дыхательная и сердечная недостаточность, кардиосклероз, двусторонняя пневмония, ишемическая болезнь сердца.
Печальные новости: на Львовщине – 21-я смерть от коронавирус Мужчина, 1935 года рождения, умер вчера, 10 мая, в...Опубликовано Львов VS коронавирус Понедельник, 11 мая 2020 года.
По состоянию на 09:00 11 мая во Львовской области 798 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. 157 пациентов выздоровели.
За вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 239 ПЦР-тестов, 45 – положительные, из них 28 - у жителей Львова.
Напомним, в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.
- 16:45 11 мая Правительство выделило шесть миллиардов гривен для помощи безработным
- 15:58 11 мая Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
- 15:26 11 мая В Украине от COVID-19 умерли 22 медика
- 14:57 11 мая Юлия Тимошенко и ее адвокат получили от американской юрфирмы $11 миллионов
- 13:51 11 мая Киев: за сутки COVID-19 обнаружили у 66 человек
- 13:16 11 мая "Борисполь" вошел в тройку лучших аэропортов Восточной Европы
- 19:07 10 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 14:18 04 мая Кабинет министров продлил карантин до 22 мая
- 21:57 04 мая Карантин в Украине может продлиться до сентября - представитель правительства
- 15:00 04 мая Шашлычная революция-2020, или Политические последствия майского алкоголизма
- 21:01 04 мая НАБУ возбудило уголовное дело против Венедиктовой