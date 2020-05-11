Во Львовской области зафиксирован 21 летальный случай от COVID-19

В регионе растет количество больных коронавирусом, за сутки выявлено 45 новых случаев инфицирования

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В регионе растет количество больных коронавирусом, за сутки выявлено 45 новых случаев инфицирования

Во Львовской области 798 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Умер 21 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Львов VS коронавирус в Facebook.

Во Львовской области – 21-я смерть от коронавируса.

Вчера, 10 мая, в реанимации госпиталя ветеранов и репрессированных имени Юрия Липы умер мужчина 1935 года рождения. Это житель с. Давидов Пустомытовского района.

Положительный результат, который подтвердил у него коронавирусную инфекцию, получили на прошлой неделе.

Пациент находился на лечении дома, после ухудшения состояния его госпитализировали с пневмонией в реанимационное отделение госпиталя ветеранов.

Сопутствующие заболевания - дыхательная и сердечная недостаточность, кардиосклероз, двусторонняя пневмония, ишемическая болезнь сердца.

Печальные новости: на Львовщине – 21-я смерть от коронавирус Мужчина, 1935 года рождения, умер вчера, 10 мая, в... Опубликовано Львов VS коронавирус Понедельник, 11 мая 2020 года.

По состоянию на 09:00 11 мая во Львовской области 798 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. 157 пациентов выздоровели.

За вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 239 ПЦР-тестов, 45 – положительные, из них 28 - у жителей Львова.

Напомним, в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.