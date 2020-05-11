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Ирина Федоляк Журналист [email protected]
11 мая 2020, 12:09 5

Полтавская область выплатила доплату медикам, по остальным будем разбираться, - Степанов

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11 мая 2020, 12:09 5
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Медработникам в среднем доплатили около 21 тысячи гривен
Максим Степанов. Фото: телеграм-канал Минздрава
Медработникам в среднем доплатили около 21 тысячи гривен

Только Полтавская область в полном объеме выплатила обещанную доплату медицинским работникам, которые работали с больными COVID-19.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения'я Максим Степанов, передает RegioNews.

"Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март. Они неутешительны, я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме - Полтавская. В среднем они доплатили каждому медработнику, который работал с коронавирусом, около 21 тысячи гривен. Это именно те 300%, которые и должны были оплатить. По остальным будем разбираться. Уверен, что мы доведем это до конца", - сказал он.

11.05.2020 Онлайн-брифинг по ситуации с противодействием распространению коронавірусної инфекции

Онлайн-брифинг Министра здравоохранения Украины Максима Степанова

Опубликовано Министерство здравоохранения'я України Воскресенье, 10 мая 2020 года.

В Минздраве также сообщили, что невыплата 300% надбавки медикам, которые работают с COVID-19, может стоить чиновникам их постов.

"Буду настаивать на принятии управленческих решений, в том числе кадрового характера. Ибо я не понимаю, кто давал им право издеваться с медиков, которые спасают наши жизни”, - подчеркнул Максим Степанов.

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коронавирус карантин Минздрав медики
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