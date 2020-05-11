В Украине COVID-19 обнаружили у 15 648 человек

В течение последних суток зафиксировано 416 новых случаев заражения

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В течение последних суток зафиксировано 416 новых случаев заражения

В Украине 15648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.

Подтверждено 15 648 случаев COVID-19, из них 416 в течение последних суток.

Всего в Украине исследовано 181 552 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 10 754 пациента. В госпитализации нуждались 4 894 человека. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 207 человек.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%).

3 288 пациентов уже выздоровели.

Случаи заражения подтверждено:

Винницкая обл. — 553 (309 выздоровели);

Волынская обл. — 482 (119 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 731 (75 выздоровели);

Донецкая обл. — 100 (20 выздоровели);

Житомирская обл. — 523 (54 выздоровели);

Закарпатская обл. — 730 (99 выздоровели);

Запорожская обл. — 329 (125 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 1126 (289 выздоровели);

г. Киев — 1871 (138 выздоровели);

Киевская обл. — 1000 (168 выздоровели);

Кировоградская обл. — 420 (242 выздоровели);

Луганская обл. — 42 (14 выздоровели);

Львовская обл. — 798 (157 выздоровели);

Николаевская обл. — 223 (49 выздоровели);

Одесская обл. — 646 (35 выздоровели);

Полтавская обл. — 247 (108 выздоровели);

Ровенская обл. — 978 (149 выздоровели);

Сумская обл. — 154 (74 выздоровели);

Тернопольская обл. — 1018 (337 выздоровели);

Харьковская обл. — 595 (73 выздоровели);

Херсонская обл. — 161 (80 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 178 (53 выздоровели);

Черкасская обл. — 342 (147 выздоровели);

Черновицкая обл. — 2 324 (359 выздоровели);

Черниговская обл. — 77 (15 выздоровели).

Напомним, по состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случаи коронавирусной болезни COVID-19. Сообщалось о 391 летальном случае, в общем 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 522 новые случаи.

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