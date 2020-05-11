В Украине COVID-19 обнаружили у 15 648 человек
В Украине 15648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.
Подтверждено 15 648 случаев COVID-19, из них 416 в течение последних суток.
Всего в Украине исследовано 181 552 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 10 754 пациента. В госпитализации нуждались 4 894 человека. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 207 человек.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%).
3 288 пациентов уже выздоровели.
Случаи заражения подтверждено:
- Винницкая обл. — 553 (309 выздоровели);
- Волынская обл. — 482 (119 выздоровели);
- Днепропетровская обл. — 731 (75 выздоровели);
- Донецкая обл. — 100 (20 выздоровели);
- Житомирская обл. — 523 (54 выздоровели);
- Закарпатская обл. — 730 (99 выздоровели);
- Запорожская обл. — 329 (125 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. — 1126 (289 выздоровели);
- г. Киев — 1871 (138 выздоровели);
- Киевская обл. — 1000 (168 выздоровели);
- Кировоградская обл. — 420 (242 выздоровели);
- Луганская обл. — 42 (14 выздоровели);
- Львовская обл. — 798 (157 выздоровели);
- Николаевская обл. — 223 (49 выздоровели);
- Одесская обл. — 646 (35 выздоровели);
- Полтавская обл. — 247 (108 выздоровели);
- Ровенская обл. — 978 (149 выздоровели);
- Сумская обл. — 154 (74 выздоровели);
- Тернопольская обл. — 1018 (337 выздоровели);
- Харьковская обл. — 595 (73 выздоровели);
- Херсонская обл. — 161 (80 выздоровели);
- Хмельницкая обл. — 178 (53 выздоровели);
- Черкасская обл. — 342 (147 выздоровели);
- Черновицкая обл. — 2 324 (359 выздоровели);
- Черниговская обл. — 77 (15 выздоровели).
Напомним, по состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случаи коронавирусной болезни COVID-19. Сообщалось о 391 летальном случае, в общем 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 522 новые случаи.
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