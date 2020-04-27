Нападение заместителя Кличко на полицейского: появилось новое видео

В соцсетях опубликовали видео конфликта из нагрудной камеры полицейского

Фото: Киев оперативный

В соцсетях опубликовали видео конфликта из нагрудной камеры полицейского

В интернете появилось новое видео конфликта с участием заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

Об этом в Facebook сообщает сообщество "Киев оперативный", передает RegioNews.

Видеозапись из нагрудной камеры работника полиции. Съемка ведется уже после того, как полицейские остановили автомобиль за того, что он ехал с выключенными фарами.

Милиционер просит предоставить владелицу авто Людмилу Костенко водительское удостоверение, однако она в ответ заявляет, что у него будут проблемы, а затем пытается найти их в приложении "ДІЯ".

После этого пассажир автомобиля, заместитель председателя КГГА Владимир Слончак, начинает в агрессивной форме общаться с патрульными. По его мнению, работники полиции без причины остановили транспортное средство, хотя на видео видно, как полицейский указывает, что авто ехало с выключенными фарами.

Чиновник предлагает работнику патрульной полиции "подъехать в КГГА и проверить по видеокамерах", а затем начинает употреблять нецензурную лексику.

После того, как полицейские просят пассажира не повышать тон, а водителя предоставить удостоверение, Слончак начинает кричать и, похоже, толкает полицейского, после чего завязывается потасовка.

Полицейские кладут нападающего на землю и фиксируют нападение на работника полиции.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, вечером 26 апреля столичные полицейские задержали Слончака, который ударил работника патрульной полиции. В отношении чиновника начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.