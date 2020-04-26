В Киевской области взорвали отделение банка
В Броварах неизвестные взорвали отделение банка ТАС, разрушен фасад здания
В Броварах неизвестные взорвали отделение банка ТАС, разрушен фасад здания
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Взрыв прогремел около 4:30 утра в воскресенье, 26 апреля на бульваре Независимости в жилом доме на первом этаже.
Пострадавших в результате взрыва нет. Здание, в котором расположено отделение, получила серьезные повреждения.
На месте происшествия работает полиция, выясняются обстоятельства нападения.
В Броварах подорвали отделение банка Под Киевом в Броварах на ул. Независимости, 7 подорвали отделение банка ТАС, взрыв...Опубликовано dtp.kiev.ua Суббота, 25 апреля 2020 г.
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