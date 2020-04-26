В Киевской области взорвали отделение банка

В Броварах неизвестные взорвали отделение банка ТАС, разрушен фасад здания

В Броварах неизвестные взорвали отделение банка ТАС, разрушен фасад здания

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Взрыв прогремел около 4:30 утра в воскресенье, 26 апреля на бульваре Независимости в жилом доме на первом этаже.

Пострадавших в результате взрыва нет. Здание, в котором расположено отделение, получила серьезные повреждения.

На месте происшествия работает полиция, выясняются обстоятельства нападения.