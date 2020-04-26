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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
26 апреля 2020, 12:01 14

В Киевской области взорвали отделение банка

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26 апреля 2020, 12:01 14
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В Броварах неизвестные взорвали отделение банка ТАС, разрушен фасад здания
В Броварах неизвестные взорвали отделение банка ТАС, разрушен фасад здания

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Взрыв прогремел около 4:30 утра в воскресенье, 26 апреля на бульваре Независимости в жилом доме на первом этаже.

Пострадавших в результате взрыва нет. Здание, в котором расположено отделение, получила серьезные повреждения.

На месте происшествия работает полиция, выясняются обстоятельства нападения.

В Броварах подорвали отделение банка Под Киевом в Броварах на ул. Независимости, 7 подорвали отделение банка ТАС, взрыв...

Опубликовано dtp.kiev.ua Суббота, 25 апреля 2020 г.


банки взрыв криминал полиция Киев Киевская область
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