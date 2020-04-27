Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского

Мэр Киева извинился за своего заместителя

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Мэр Киева извинился за своего заместителя

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя руководителя КГГА Владимира Слончака, которого вечером 26 апреля задержали за нападение на работника полиции.

Об этом Кличко сообщил во время ежедневного брифинга, передает RegioNews.

Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончак. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером, - сообщил Кличко.

Он добавил, что не позволит дискредитировать городскую власть, в первую очередь, тем, кто ее представляет.

Кличко попросил прощения у правоохранителей за действия своего заместителя и заверил, что не будет его покрывать.

Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такое ​​недостойное поведение заместителя председателя КГГА. Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! Владимир Слончака должен отвечать за свои поступки по закону, как и каждый гражданин Украины, - добавил Кличко.

Напомним, вечером 26 апреля столичные полицейские задержали Слончака, который ударил работника патрульной полиции. В отношении чиновника начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.