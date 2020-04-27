Просто не сдержался: уволенный зам Кличко объяснил нападение на полицию

Слончак утверждает, что никакого нападения даже не было, а весь скандал - из-за эмоций

Слончак утверждает, что никакого нападения даже не было, а весь скандал - из-за эмоций

Экс-заместитель Виталия Кличко Владимир Слончак, который попал в скандал из-за разборки с патрульными, пояснил, что, по его мнению, на самом деле произошло вечером 26 апреля. Как передает RegioNews, через несколько часов после своего увольнения уже бывший чиновник заявил, что он виновен разве что в эмоциональной несдержанности, ведь слишком серьезно отреагировал на нарушение со стороны полицейских. За слишком бурную реакцию уволенный чиновник извинился. Правоохранители же, по его словам, вели себя вызывающе, превышали свои полномочия и нарушали закон. Официальная версия полиции другая: Слончаку инкриминируют нарушение статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Наказанием за это может стать до пяти лет лишения свободы. Правда, сам фигурант скандала "заверил как юрист”, что нападения не было. Напомним, мужчину задержали, когда он начал ссору с патрульным, в ходе которой толкнул оппонента. При этом авто остановили за выключенные фары, а Слончак находился на пассажирском сидении.

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