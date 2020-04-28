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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
28 апреля 2020, 11:40 32

Минздрав назвал условия открытия продовольственных рынков

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28 апреля 2020, 11:40 32
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Алгоритм санитарного контроля требует соблюдения всех санитарных норм и мер безопасности
Фото: flickr
Алгоритм санитарного контроля требует соблюдения всех санитарных норм и мер безопасности

В Министерстве здравоохранения разработали постановление о возобновлении работы рынков при условии соблюдения целого ряда строгих требований

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, уже в среду документ будет внесен на рассмотрение Кабинета министров.

Для того, чтобы это было безопасно, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля. Сейчас планируется открытие продовольственных рынков, которые будут в состоянии обеспечить все необходимое для соблюдения всех санитарных норм", - сообщил Степанов.

Он добавил, что условием работы каждого рынка будет допуск работников, продавцов и посетителей исключительно при наличии маски на лице, в том числе самодельной, или респиратора.

Должно быть обеспечено прохождение бесконтактного температурного скрининга. Также должен быть один покупатель на 10 кв. метров торговой площади рынка. Проведение дезинфекции контактных поверхностей должно проводиться через каждые 3 часа. Уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня", - сказал чиновник.

Еще одним условием он назвал отсутствие неконтролируемой стихийной торговли на прилегающей территории к рынку, а расстояние между рабочими местами должно быть не менее 3 метров.

Кроме того, посетителей должны постоянно информировать об установленных ограничениях и мерах по профилактике коронавирусной болезни.

Напомним, рынки в Украине начали закрывать с середины марта. 27 апреля в ряде областей Украины прошли акции с требованием открыть продовольственные рынки.


коронавирус карантин Минздрав рынки
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