В Киеве неизвестные в пяти местах подожгли Байковое кладбище
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, передает RegioNews.
Известно, что сообщение о пожаре поступило около 20 часов вечера в четверг, 23 апреля.
На место прибыли пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, которые установили, что горят кучи мусора и сухая поверхность в пяти отдельных ячейках.
Спасателям удалось ликвидировать пожар, пострадавших нет. Они отмечают, что по предварительной информации, возгорание имеет все признаки умышленного поджога неизвестными лицами.
В ГСЧС напоминают, что с 20 апреля посещения кладбищ в условиях карантина запрещено. Это не распространяется на проведение захоронений, а к нарушителям правоохранители будут применять жесткие меры.
Работники полиции Киева совместно с представителями Муниципальной стражи начали патрулирование вблизи коммунальных предприятий, на территории которых размещены кладбища.
Напомним, в Чернобыльской зоне, в очагах пройденных огнем еще тлеют пеньки, остатки древесины и торфянике.
16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.
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