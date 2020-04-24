В Киеве неизвестные в пяти местах подожгли Байковое кладбище

На территории Байкового кладбища в Голосеевском районе Киева было зафиксировано умышленный поджог в пяти местах, в результате чего площадь пожара составила более 100 квадратных метров

Фото: ГСЧС

На территории Байкового кладбища в Голосеевском районе Киева было зафиксировано умышленный поджог в пяти местах, в результате чего площадь пожара составила более 100 квадратных метров

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, передает RegioNews. Известно, что сообщение о пожаре поступило около 20 часов вечера в четверг, 23 апреля. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, которые установили, что горят кучи мусора и сухая поверхность в пяти отдельных ячейках. Спасателям удалось ликвидировать пожар, пострадавших нет. Они отмечают, что по предварительной информации, возгорание имеет все признаки умышленного поджога неизвестными лицами. В ГСЧС напоминают, что с 20 апреля посещения кладбищ в условиях карантина запрещено. Это не распространяется на проведение захоронений, а к нарушителям правоохранители будут применять жесткие меры. Работники полиции Киева совместно с представителями Муниципальной стражи начали патрулирование вблизи коммунальных предприятий, на территории которых размещены кладбища. Напомним, в Чернобыльской зоне, в очагах пройденных огнем еще тлеют пеньки, остатки древесины и торфянике. 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.

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