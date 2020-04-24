Кличко: в столице более 1100 больных на коронавирус

За минувшие сутки в Киеве подтвердили коронавирус еще в 63 человек, среди которых 3 медика

Фото: kyivcity.gov.ua

За минувшие сутки в Киеве подтвердили коронавирус еще в 63 человек, среди которых 3 медика

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, передает RegioNews. В целом в столице 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Так, среди тех, что заболели: 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет и 35 мужчин от 18 до 87 лет. А также 6 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет. В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. По словам мэра Киева, за минувшие сутки 8 человек выздоровел. В целом за это время коронавирус преодолели 53 жителя Киева. "Девять человек, у которых за прошедшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, – священнослужители. Пятеро – из Киево-Печерской Лавры. Трое – из Покровского Голосеевского монастыря. И одно лицо – из женского монастыря Святого Пантелеймона. Напомню, что три из киевских монастырей закрыты на карантин из-за вспышки болезни в них. Это: Киево-Печерская Лавра, Ионинский монастырь и Покровский Голосеевский монастыри", – отметил Виталий Кличко. Напомним, по данным Центра общественного здоровья'я, 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел.

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