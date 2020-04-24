У Києві невідомі в п’яти місцях підпалили Байкове кладовище
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві, передає RegioNews.
Відомо, що повідомлення про пожежу надійшло близько 20 годин вечора у четвер, 23 квітня.
На місце прибули пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, які встановили, що палають купи сміття та суха поверхня в п'яти окремих осередках.
Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, постраждалих немає. Вони зазначають, що згідно із попередньою інформацією, займання має всі ознаки навмисного підпалу невідомими особами.
У ДСНС нагадують, що з 20 квітня відвідування кладовищ в умовах карантину заборонено. Це не поширюється на проведення поховань, а до порушників правоохоронці будуть застосовувати жорсткі заходи.
Працівники поліції Києва спільно із представниками Муніципальної варти розпочали патрулювання поблизу комунальних підприємств, на території яких розміщенні кладовища.
Нагадаємо, в Чорнобильській зоні, в осередках пройдених вогнем ще тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику.
16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.
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