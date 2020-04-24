У Києві невідомі в п’яти місцях підпалили Байкове кладовище

На території Байкового кладовища в Голосіївському районі Києва було зафіксовано навмисний підпал в п’яти місцях, в результаті чого площа пожежі склала більше 100 квадратних метрів

Фото: ДСНС

На території Байкового кладовища в Голосіївському районі Києва було зафіксовано навмисний підпал в п’яти місцях, в результаті чого площа пожежі склала більше 100 квадратних метрів

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві, передає RegioNews. Відомо, що повідомлення про пожежу надійшло близько 20 годин вечора у четвер, 23 квітня. На місце прибули пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, які встановили, що палають купи сміття та суха поверхня в п'яти окремих осередках. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, постраждалих немає. Вони зазначають, що згідно із попередньою інформацією, займання має всі ознаки навмисного підпалу невідомими особами. У ДСНС нагадують, що з 20 квітня відвідування кладовищ в умовах карантину заборонено. Це не поширюється на проведення поховань, а до порушників правоохоронці будуть застосовувати жорсткі заходи. Працівники поліції Києва спільно із представниками Муніципальної варти розпочали патрулювання поблизу комунальних підприємств, на території яких розміщенні кладовища. Нагадаємо, в Чорнобильській зоні, в осередках пройдених вогнем ще тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику. 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.

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