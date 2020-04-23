В Одесской области зафиксирована вторая смерть от коронавируса
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель ОГА Максим Куцый, передает RegioNews.
Шесть новых случаев заболевания зафиксировано в городе Подольск, два в городе Одесса и по одному в Беляевском и Килийском районах.
"К сожалению, есть сообщения о еще одном летальном случае – 56-летний житель Одессы. Выражаю свои соболезнования семье и близким. Сейчас эпидемическая ситуация в регионе остается нестабильной. Из-за несоблюдения правил индивидуальной санитарной безопасности и отдельных нарушений карантина на Пасху, по данным эпидемиологов, пик заболеваемости ожидается с 3-го по 8 мая", - написал Куцый.
Напомним, первая смерть от коронавируса в регионе был зафиксирован 12 апреля - в Подольском умерла 61-летняя женщина.
Кроме того, от вируса вылечился пациент с Овидиопольского района - это уже пятый случай в области.
Всего, по данным Центра общественного здоровья, 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.
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