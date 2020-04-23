В Полтавской области от коронавируса умерло еще двое людей
Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синенубов в Телеграмм, передает Regionews.
Так, в Полтавской области зафиксировано 161 случай заболевания коронавирусом. Сейчас болеет 146 человек.
Председатель ОГА сообщил, что в Кременчуге в общем три летальных случая от коронавируса, два из которых зафиксировано за минувшие сутки.
Ситуация в разрезе городов и районов:
Кременчуг – 58
Полтава – 27
Кременчугский район – 22
Миргород – 12
Горишные Плавни – 11 (4 выздоровели)
Зинковский район – 8
Полтавский район – 4
Кобеляцкий район – 3
Лубны – 3
Лубенский район – 2
Оржицкий район – 2
Глобинский район – 2
Карловский район – 2
Машевка – 1 (человек выздоровел)
Козельщинский, Котелевский, Хорольский и Чутовский районы – по 1
"Сейчас лабораторно подтвердили коронавирус в 42 медицинских работников из разных отделений. Всего выздоровело от коронавирусной инфекции 12 жителей области", - рассказал Синенубов.
Напомним, что первая смерть была зафиксирована 15 апреля. Умерший от коронавируса – 84-летний мужчина из Кременчуга. У него болезнь протекала с осложнениями.
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