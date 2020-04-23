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23 апреля 2020, 13:42 20

В Полтавской области от коронавируса умерло еще двое людей

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23 апреля 2020, 13:42 20
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В Полтавской области за сутки коронавирусом заболело 45 человек, а умерло двое
Фото: unsplash
В Полтавской области за сутки коронавирусом заболело 45 человек, а умерло двое

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синенубов в Телеграмм, передает Regionews.

Так, в Полтавской области зафиксировано 161 случай заболевания коронавирусом. Сейчас болеет 146 человек.

Председатель ОГА сообщил, что в Кременчуге в общем три летальных случая от коронавируса, два из которых зафиксировано за минувшие сутки.

Ситуация в разрезе городов и районов:

Кременчуг – 58

Полтава – 27

Кременчугский район – 22

Миргород – 12

Горишные Плавни – 11 (4 выздоровели)

Зинковский район – 8

Полтавский район – 4

Кобеляцкий район – 3

Лубны – 3

Лубенский район – 2

Оржицкий район – 2

Глобинский район – 2

Карловский район – 2

Машевка – 1 (человек выздоровел)

Козельщинский, Котелевский, Хорольский и Чутовский районы – по 1

"Сейчас лабораторно подтвердили коронавирус в 42 медицинских работников из разных отделений. Всего выздоровело от коронавирусной инфекции 12 жителей области", - рассказал Синенубов.

Напомним, что первая смерть была зафиксирована 15 апреля. Умерший от коронавируса – 84-летний мужчина из Кременчуга. У него болезнь протекала с осложнениями.


коронавирус карантин Полтавская область
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