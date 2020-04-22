Кличко рассказал о первых шагах смягчения карантина
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, передает RegioNews.
"Мы разработали первоочередные шаги ослабление ограничений. Это будет происходить постепенно и с оглядкой на развитие ситуации. Здесь мы изучаем опыт европейских стран. Где открывают сначала небольшие магазины. Медленно снимают ограничения на доступ к публичным заведений и мест. На работу общественного транспорта. Потому что нельзя перечеркнуть непродуманными действиями все усилия в борьбе с вирусом! Смягчения, еще раз подчеркну, будут зависеть от динамики заболеваемости. Если у нас продолжит расти количество больных, – карантин продлится", – отметил Виталий Кличко.
Также мэр столицы прокомментировал инициативы Министерства здравоохранения о продлении карантина до 12 мая и одновременного ослабления ограничительных мер. В частности, идею разрешить прогулки в парках и открыть библиотеку.
"МЗ будет предлагать правительству смягчения исходя из ситуации с распространением болезни. Поскольку, как я сказал, пик мы еще не прошли. Болезнь не идет на спад. Сегодня есть надежда на то, что нам удалось удержать ситуацию, что ограничительные меры, которые ввели, дали свой результат. И у нас не будет инфекционного взрыва. Но, говорить о победе над пандемией – еще рано”, - подчеркнул Виталий Кличко.
Мэр Киева подчеркнул, о необходимости киевлян и украинцев оставаться дома и напомнил, что доступ на все кладбища будет ограниченным.
Как писали RegioNews ранее, в текущем 2020 году Украина, как и большинство стран мира, не сможет преодолеть коронавирус. Поэтому жить в условиях карантинных ограничений и самоизоляции придется минимум 2 года.
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