14:46  22 апреля
Вице-премьером по реформам может стать Саакашвили: известна дата голосования
15:39  22 апреля
Кабмин официально продлил карантин до 11 мая: что известно
17:56  21 апреля
Петиция за отставку Ермака почти набрала необходимое количество голосов
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2020, 13:44 43

Кличко рассказал о первых шагах смягчения карантина

Читайте також
українською мовою
22 апреля 2020, 13:44 43
Читайте також українською мовою
Власти столицы разработала первоочередные шаги по ослаблению ограничений, которые будут происходить постепенно и с учетом развития ситуации
Фото: kyivcity.gov
Власти столицы разработала первоочередные шаги по ослаблению ограничений, которые будут происходить постепенно и с учетом развития ситуации

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, передает RegioNews.

"Мы разработали первоочередные шаги ослабление ограничений. Это будет происходить постепенно и с оглядкой на развитие ситуации. Здесь мы изучаем опыт европейских стран. Где открывают сначала небольшие магазины. Медленно снимают ограничения на доступ к публичным заведений и мест. На работу общественного транспорта. Потому что нельзя перечеркнуть непродуманными действиями все усилия в борьбе с вирусом! Смягчения, еще раз подчеркну, будут зависеть от динамики заболеваемости. Если у нас продолжит расти количество больных, – карантин продлится", – отметил Виталий Кличко.

Также мэр столицы прокомментировал инициативы Министерства здравоохранения о продлении карантина до 12 мая и одновременного ослабления ограничительных мер. В частности, идею разрешить прогулки в парках и открыть библиотеку.

"МЗ будет предлагать правительству смягчения исходя из ситуации с распространением болезни. Поскольку, как я сказал, пик мы еще не прошли. Болезнь не идет на спад. Сегодня есть надежда на то, что нам удалось удержать ситуацию, что ограничительные меры, которые ввели, дали свой результат. И у нас не будет инфекционного взрыва. Но, говорить о победе над пандемией – еще рано”, - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, о необходимости киевлян и украинцев оставаться дома и напомнил, что доступ на все кладбища будет ограниченным.

Как писали RegioNews ранее, в текущем 2020 году Украина, как и большинство стран мира, не сможет преодолеть коронавирус. Поэтому жить в условиях карантинных ограничений и самоизоляции придется минимум 2 года.


КГГА карантин Виталий Кличко мер Киев Киевская область коронавирус
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Донецкую область закрыли для транспорта
22 апреля 2020, 13:32
Карантинный митинг возле прокуратуры Херсонский области: люди заявили о преступлении главы поссовета
22 апреля 2020, 13:06
В Украине за сутки более 100 медиков заболело коронавирусом
22 апреля 2020, 12:01
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 21:48
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Последние Популярные
Сергей Лещенко
Ирина Медушевская
Михаил Ткач
Все блоги »
Предвыборное засевание, или Чем полтавские политики кормят электорат
22 апреля 2020, 12:00
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »