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22 апреля 2020, 12:01 24

В Украине за сутки более 100 медиков заболело коронавирусом

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22 апреля 2020, 12:01 24
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За сутки 21 апреля в Украине коронавірусне заболевания подтвердили в 107 медиков
За сутки 21 апреля в Украине коронавірусне заболевания подтвердили в 107 медиков

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает RegioNews.

"За минувшие сутки заболело 467 человек, из них 32 ребенка и 107 медицинских работников. Было госпитализировано 90 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев. 57 человек выздоровел, в том числе 9 детей", — отчитался Степанов.

В целом, по словам Степанова, за все время пандемии в Украине заболели 6 тысяч 592 человека. Из них 431 ребенок и 1245 медицинских работников.

Как сообщалось ранее, по данным Центра общественного здоровья'я, 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.


коронавирус Украина болезнь Минздрав медики врачи
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