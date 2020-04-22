Карантинный митинг возле прокуратуры Херсонский области: люди заявили о преступлении главы поссовета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание ХМН.
На митинг собралось немного людей, однако все участники стояли друг от друга на значительном расстоянии и держали в руках плакаты.
Люди высказали претензии к главе Новофедоровского поселкового совета Голопристанского района Елены Лахтадир.
В своем заявлении они обвиняют ее в совершении уголовного преступления.
В документе указано, что суд обязал главу Новфедоровского поселкового совета решить вопрос о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в аренду земельного участка в Железном Порту Виктору Гавришу для размещения кафе. Однако в документах, подписанных главой поссовета указано "передача земельного участка в аренду под недвижимым имуществом". Авторы заявления уверены, что такая формулировка не соответствует закону, а поэтому землеустроители не могут выполнить решение сессии о предоставлении земельного участка в аренду.
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