Карантинный митинг возле прокуратуры Херсонский области: люди заявили о преступлении главы поссовета

В Херсоне возле областной прокуратуры состоялся митинг, люди требовали привлечь к уголовной ответственности главу Новофедоровского поселкового совета

Фото: ХМН

В Херсоне возле областной прокуратуры состоялся митинг, люди требовали привлечь к уголовной ответственности главу Новофедоровского поселкового совета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание ХМН.

На митинг собралось немного людей, однако все участники стояли друг от друга на значительном расстоянии и держали в руках плакаты.

Люди высказали претензии к главе Новофедоровского поселкового совета Голопристанского района Елены Лахтадир.

В своем заявлении они обвиняют ее в совершении уголовного преступления.

В документе указано, что суд обязал главу Новфедоровского поселкового совета решить вопрос о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в аренду земельного участка в Железном Порту Виктору Гавришу для размещения кафе. Однако в документах, подписанных главой поссовета указано "передача земельного участка в аренду под недвижимым имуществом". Авторы заявления уверены, что такая формулировка не соответствует закону, а поэтому землеустроители не могут выполнить решение сессии о предоставлении земельного участка в аренду.