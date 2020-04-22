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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
22 апреля 2020, 13:06 5

Карантинный митинг возле прокуратуры Херсонский области: люди заявили о преступлении главы поссовета

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22 апреля 2020, 13:06 5
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В Херсоне возле областной прокуратуры состоялся митинг, люди требовали привлечь к уголовной ответственности главу Новофедоровского поселкового совета
Фото: ХМН
В Херсоне возле областной прокуратуры состоялся митинг, люди требовали привлечь к уголовной ответственности главу Новофедоровского поселкового совета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание ХМН.

На митинг собралось немного людей, однако все участники стояли друг от друга на значительном расстоянии и держали в руках плакаты.

Люди высказали претензии к главе Новофедоровского поселкового совета Голопристанского района Елены Лахтадир.

В своем заявлении они обвиняют ее в совершении уголовного преступления.

В документе указано, что суд обязал главу Новфедоровского поселкового совета решить вопрос о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в аренду земельного участка в Железном Порту Виктору Гавришу для размещения кафе. Однако в документах, подписанных главой поссовета указано "передача земельного участка в аренду под недвижимым имуществом". Авторы заявления уверены, что такая формулировка не соответствует закону, а поэтому землеустроители не могут выполнить решение сессии о предоставлении земельного участка в аренду.


карантин прокуратура Херсон митинг
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