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14 апреля 2020, 15:51 10

Кличко не пустит киевлян на "гробки"

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14 апреля 2020, 15:51 10
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На въезде в Киев людям будут мерить температуру
Фото: facebook:merkieva
На въезде в Киев людям будут мерить температуру

На въездах в столицу усилят контроль, С 16 по 20 апреля на постах, установленных на въездах в Киев введут усиленный контроль за самочувствием водителей и пассажиров транспорта, направляющийся к столице.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщает RegioNews.

"Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, направляющийся в столицу. Это касается автобусов, грузопассажирского и легкового транспорта, что перевозит больше трех пассажиров (включая водителем)", – подчеркнул Виталий Кличко.

Также он отметил, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.

"Поминание перенесено на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", – отметил мэр Киева.

По традиции в первое воскресенье после Пасхи христиане чествуют умерших: посещают могилы родных и приносят туда угощение.

Напомним, Киевская власть объяснила, при каких условиях будет введен в учреждениях принудительный карантин

Как сообщалось ранее, на сервисы КГГА осуществили массированную DDоS-атаку


мэр Виталий Кличко КГГА кладбище
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