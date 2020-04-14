Они все скрывают: священнослужители Московского патриархата мешают одесским медикам выявлять больных COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.
Главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко заявил, что медики не могут нормально проводить эпидрасследования по случаям COVID-19 из-за того, что от них скрывают информацию.
Кроме того, медики жалуются именно на Московский патриархат, потому как именно в их храмах чаще всего нарушаются правила карантина. Другие религиозные организации относятся к происходящему куда ответственнее.
"Резко эти люди (заболевшие — ред.) "перестают" работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и произвести все противоэпидемические мероприятия...Они все скрывают друг друга и от нас. Сейчас не найдешь никаких концов", — говорит Есипенко.
Стоит отметить, что в женском Теплодарском монастыре УПЦ Московского патриархата сомневаются в диагнозе своей подопечной, у которой 11 апреля официально подтвердился диагноз COVID-19.
Настоятельница Теплодарского монастыря "отказалась" от заболевшей и заявила, что у нее температура повышалась из-за почек.
"Заболевшая девушка не является монахиней и даже не входит в число послушниц, а просто проживает на иждивении монастыря. Она является сиротой, которая несколько лет назад нашла себе приют под сводами обители. Она никогда не несла послушание в церковной лавке и не контактировала с паломниками и прихожанами монастыря. У этой девушки выявлено серьезное заболевание почек – нефрит, что могло послужить причиной повышения температуры тела. В связи с этим она была госпитализирована", - заявили в монастыре.
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