Они все скрывают: священнослужители Московского патриархата мешают одесским медикам выявлять больных COVID-19

Выявить больных коронавирусом в церквях и всех контактных лиц медикам не дают сами священнослужители УПЦ Московского патриархата

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Выявить больных коронавирусом в церквях и всех контактных лиц медикам не дают сами священнослужители УПЦ Московского патриархата

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко заявил, что медики не могут нормально проводить эпидрасследования по случаям COVID-19 из-за того, что от них скрывают информацию.

Кроме того, медики жалуются именно на Московский патриархат, потому как именно в их храмах чаще всего нарушаются правила карантина. Другие религиозные организации относятся к происходящему куда ответственнее.

"Резко эти люди (заболевшие — ред.) "перестают" работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и произвести все противоэпидемические мероприятия...Они все скрывают друг друга и от нас. Сейчас не найдешь никаких концов", — говорит Есипенко.

Стоит отметить, что в женском Теплодарском монастыре УПЦ Московского патриархата сомневаются в диагнозе своей подопечной, у которой 11 апреля официально подтвердился диагноз COVID-19.

Настоятельница Теплодарского монастыря "отказалась" от заболевшей и заявила, что у нее температура повышалась из-за почек.