Атака БпЛА на Хмельницький: на ринку спалахнула пожежа, постраждали четверо рятувальників
У Хмельницькому внаслідок атаки російського безпілотника на території одного з ринків виникла пожежа
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Коли рятувальники прибули на місце та почали працювати, стався повторний вибух. Унаслідок цього постраждали четверо працівників ДСНС. Їх доправили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
Пожежу вдалося ліквідувати.
До ліквідації наслідків атаки залучали 45 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС.
Нагадаємо, внаслідок російських атак на Миколаїв 9 вересня після обіду загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали, серед них – однорічний хлопчик.
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