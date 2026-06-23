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23 червня 2026, 10:39

На Хмельниччині хлопець помер після укусу бджоли

23 червня 2026, 10:39
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Грицівському кар'єрі на Хмельниччині стався смертельний інцидент –– хлопець помер після укусу комахи. Ймовірною причиною трагедії називають анафілактичний шок

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, інцидент стався на території кар'єру. Після укусу комахи, ймовірно дикої бджоли, у потерпілого різко погіршився стан.

Медики намагалися надати йому допомогу та тривалий час боролися за життя, однак врятувати хлопця не вдалося – він помер на місці події.

Попередньо встановлено, що смерть могла настати внаслідок гострої алергічної реакції, яка призвела до анафілактичного шоку.

Обставини трагедії уточнюються.

Нагадаємо, торік в Україні зафіксували появу небезпечного виду комарів – так званих тигрових. За словами ентомолога, ці комахи здатні переносити до 22 різних вірусів, серед яких захворювання Західного Нілу, жовта лихоманка та вірус Чікунгунья.

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