Об этом сообщает Телеграмм-канал "Труха Україна", передает RegioNews.

В отличие от обычных они активны не только в вечерние и ночные часы, но и в дневное время, что значительно повышает риск контакта с ними. По словам энтомолога, эти насекомые способны переносить до 22 разных вирусов, среди которых заболевания Западного Нила, желтая лихорадка и вирус Чикунгунья.

Укус тигрового комара может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая паралич. У каждого пятого инфицированного наблюдается резкое повышение температуры, головные боли, а также боль в горле, мышцах, суставах и спине. К симптомам относятся тошнота, диарея и общая слабость.

В более тяжелых случаях возможны сыпь на коже, увеличение печени и селезенки, а также поражение нервной системы. Врачи предупреждают, что болезнь может привести к менингиту, энцефалиту или поражению головного мозга, что проявляется расстройствами сознания и частичными параличами. Эксперты советуют использовать средства индивидуальной защиты и избегать мест скопления комаров, особенно в теплое время года.

Ранее сообщалось, в Самаровском районе Днепропетровской области двухлетний ребенок попал в больницу с тяжелой аллергической реакцией после укуса осы. Врачи боролись за жизнь 2-х летнего мальчика, который потерял сознание менее чем через десять минут после инцидента.