В Хмельницком женщина бросила ребенку гантелю в голову

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Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор матери, которая травмировала ребенка. Она бросила в малолетнего сына гантелю

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мальчик сидел перед женщиной. Она поругалась с сыном и бросила тяжелые гантели в его сторону. Одна гантель попала мальчику в голову, а другая в колено. Врачи диагностировали у ребенка поверхностную рану мягких тканей в левом теменно-височном участке головы и синяк на левом колене.

Сама мать на суде признала вину. Она искренне покаялась. Суд назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ.

Напомним, ранее в Одесской области драка школьников закончилась больницей для ребенка . Мальчик был госпитализирован.