В Хмельницкой области задержали мужчину, который устроил стрельбу посреди улицы

Фото: Полиция Хмельницкой области

В поселке Летичев Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, вчера, 17 июня, стрелял из автомата возле здания ТЦК и СП

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .

Как отмечается, сообщение о стрельбе в Летичеве поступило в полицию вчера, около 21.00.

На место выехали патрульные, следственно-оперативная группа и бойцы подразделения полиции особого назначения.

"Правоохранители установили, что неизвестный мужчина пришел в местный ТЦК и СП, достал из рюкзака автоматическое оружие и произвел несколько выстрелов в направлении учреждения. После этого он скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские оперативно установили местонахождение мужчины. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установили, что это 31-летний местный житель. Автоматическое оружие изъяли правоохранители.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в субботу, 13 июня, в центре города произошла стычка, во время которой один из участников открыл огонь.