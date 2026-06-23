На Хмельнитчине мужчина с автоматом угрожал полицейским: его задержали

Фото: Национальная полиция

В Хмельницкой области правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который во время вызова о домашнем насилии угрожал автоматическим оружием

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 22 июня около 15:30 в селе Ставище Каменец-Подольского района. В полицию поступило сообщение о домашнем насилии в одном из частных домовладений.

При реагировании на вызов работники патрульной полиции прибыли по указанному адресу. На месте происшествия к правоохранителям вышел мужчина в бронежилете и с оружием. Он направил автомат в сторону полицейских и стал угрожать.

Чтобы не допустить эскалации ситуации, полицейские отошли на безопасное расстояние. Для задержания вооруженного мужчины была введена специальная полицейская операция "Гром".

На место прибыли спецназовцы, переговорщики и специалисты Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области во главе с руководством.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей мужчину оперативно задержали. Во время спецоперации никто не пострадал. Также полицейские работают с сожительницей задержанного – пока ей ничего не угрожает.

Напомним, в Салтовском районе Харькова правоохранители сообщили о подозрении 65-летнему мужчине, который систематически совершал домашнее насилие в отношении своей сожительницы. Сейчас продолжается досудебное расследование.